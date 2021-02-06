草莓文化嘉年華馬拉松吸引各馬拉松好手爭相報名，警方加強疏導管制，以維持馬拉松賽事交通順暢。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

草莓文化嘉年華馬拉松登場，警方加強疏導管制，以維持馬拉松賽事交通順暢。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

第8屆「2021浪漫台三~戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松」6日登場，大湖警分局秉持「110年加強重要節日安全維護工作的主軸－交通順暢」精神，在起跑線周邊加強疏導管制，以維持馬拉松賽事交通順暢。

草莓文化嘉年華馬拉松成為各馬拉松好手爭相報名的運動賽事，大湖地區農會及台灣鐵人運動協會6日在大湖酒莊前舉辦草莓文化嘉年華馬拉松，沿途可飽覽欣賞台3線「莓景」風光，補給站富有各式各樣的水果和鮮紅飽滿的草莓自助吧，賽後還能留在當地享受慢活時光、品嚐客家美食、體驗草莓採果樂。

苗栗縣警察局長周煥興也到場叮嚀各位跑者，防疫是國家當前最重要的議題，除運動外，更要注意防疫原則，隨時配戴口罩、保持社交距離。大湖警分局也製作立牌，穿梭活動現場，向跑者宣導防疫觀念，大湖警分局長廖志明全程在場協助交通管制、維護現場秩序，讓民眾感到「警安心」，以享受草莓馬拉松的沿途風景。

(中時 )