外送商機崛起，隨時隨地叫外送，已經成為現代人的日常，同時創造不少就業機會，當然也發生過不少奇葩的事件，一名外送員在網路上分享一段毛骨悚然的親身經歷，不少網友聽完，紛紛敲碗求地址，避免下一個外送員再次遇到恐怖的事情。

外送員在臉書社團「爆廢公社二館」，發文表示此事發生地點在高雄，日前排定跑單時間會在晚間11點15分結束，大約10點40接到一張麥當勞單，原PO查看送餐距離認為不遠，決定接單。取完餐後原PO騎車到快抵達目的地，是一條狹窄巷口，左右兩邊都是面對面的透天厝，原PO停好車突然感到肩膀被重壓，但當下也沒有多想。

接著查看手機要客人出來取餐，這時一位年紀看起來像是國小的弟弟走出來，手中拿著百鈔與零錢準備取餐，「這個弟弟長的很老，不是一般的老，感覺就像身體是小孩，面容卻是中年人一樣」，雖然覺得奇怪，但原PO僅說「我找錢給你」，小弟弟用低沉的聲音回「好的」，頓時覺得聲音與外表更不搭了。

接下來才是詭異的開始，這時小弟弟突然又變回稚嫩的童音，說道「叔叔，你要不要吃」？原PO轉頭看並沒有人，正疑惑時，小弟弟又說「我在跟我家叔叔講話」，由於與一開始低沉聲嗓音「好的」實在差太多，開始覺得不對勁的原PO只想趕緊離開，這時小弟弟突用淒厲聲音大喊「幫我開門啦！快點！痾啊吼痾啊」！

戲劇化發展嚇壞原PO，「一刻我也不想多待，轉動機車鑰匙，準備揚長而去，這時弟弟對面家的門打開，竟然走出一位與剛剛那位弟弟，長的一模一樣的人」。恐怖經歷讓網友嚇歪，直呼以為是來到靈異公社，同時建議原PO趕緊去拜拜，「這樣以後怎麼敢送餐」、「高雄外送員表示害怕」，至於大家好奇的地址，原PO表示當然不能公開，被告就慘了，只能請外送員們特別注意建築物特徵。

(中時新聞網)