無黨籍高雄市鳳山區議員黃捷成功挺過罷免案！高市選委會公布最後結果，不同意票6萬5258票，同意票5萬5394票。黃捷謝票時淚崩表示「謝謝大家讓我過了今天，還是鳳山區的議員，繼續為大家服務2年！」她呼籲全台接下來一起抵禦罷免的挑戰。
「謝謝大家讓我過了今天，還是鳳山區的議員，繼續為大家服務2年！」走出服務處謝票的黃捷一度淚崩、泣不成聲。她表示，鳳山人從去年開始投了4次票，這次又再度寫下台灣獨一無二的民主歷史，格外有意義，感謝溫暖、有智慧及正義感的鳳山人。
黃捷說，25歲參政就面對如此大的考驗，感謝蔡英文總統、高雄市長陳其邁，以及民進黨團、「鳳山隊」立委許智傑、議員林智鴻、陳慧文、張漢忠等人，以及一路相伴的志工及夥伴。
黃捷再批此次罷免是「報復性罷免」，鳳山守住了，但岡山市議員高閔玲接下來也要面臨同樣挑戰，呼籲全台一起抵禦外來的挑戰。
「到此為止吧！」許智傑強調，若台灣要藍綠相互罷免，並不是件難事，但每次罷免就要浪費1200萬元，這樣下去真的好嗎？奉勸國民黨「不要再玩這種遊戲」。
民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟表示，這次罷免是對黃捷的信任投票，也是選民對出自於情緒性、報復性與政治惡鬥為出發點的罷免，展現了拒絕的明確態度。他呼籲國民黨終結對立委吳思瑤、陳柏惟等人的罷免，終止撕裂社會。
「夠了！好好過年！」立委林昶佐表示，若國民黨繼續操作公投，鳳山人的集結將會拓展至全台，掀起守護民主的浪潮。
最後黃捷與鳳山隊成員特地再次三鞠躬、感謝選民的支持，現場響起掌聲，支持者也不斷大喊「黃捷加油！」。
(中時新聞網)
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