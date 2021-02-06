罷捷總部6日傍晚5時20分左右宣布，罷捷同意票數逾4萬，超越黃捷2018年被時代力量提名，以1萬8420票當選的票數。國民黨高市黨部副主委曹桓榮指出，這代表民意的展現，希望未來不管任何民意代表一定不能辜負民意的託付，不能不重視市民的心聲。

曹桓榮表示，針對這次投票，政黨介入整個罷免運動，還是蔡政府的效應是最大的，相信市民眼睛是雪亮的，也尊重所有投票的市民，但蔡政府這樣的介入，所有選民都會看在眼裡，自然會公評。

(中時 )