罷免同意票超越黃捷當年當選票數 曹桓榮：民意的展現 17:362021/02/06 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市黨部副主委曹桓榮指出，罷捷同意票逾4萬超越黃捷當選議員票數。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷捷總部6日傍晚5時20分左右宣布，罷捷同意票數逾4萬，超越黃捷2018年被時代力量提名，以1萬8420票當選的票數。國民黨高市黨部副主委曹桓榮指出，這代表民意的展現，希望未來不管任何民意代表一定不能辜負民意的託付，不能不重視市民的心聲。 曹桓榮表示，針對這次投票，政黨介入整個罷免運動，還是蔡政府的效應是最大的，相信市民眼睛是雪亮的，也尊重所有投票的市民，但蔡政府這樣的介入，所有選民都會看在眼裡，自然會公評。 黃捷罷免投票率逼5成 林濁水斷言最後結果 罷免投票結束 罷捷總部預計5點多出面說明 (中時 ) #高雄 #罷捷 #黃捷 #國民黨 #時代力量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 罷捷決戰日 黃捷現身投票 坦言「有點緊張」 ：民主不是這樣玩 09:332021/02/06 政治 挺捷 綠營打陸空戰 04:102021/02/06 政治要聞 罷捷任務失敗 罷捷發起人預告：反萊豬、罷萊委 18:532021/02/06 政治 罷捷總部估投票率破4成 徐尚賢：無論結果樂意接受 16:482021/02/06 政治 黃捷罷免投票上午登場 結局看今晚 08:402021/02/06 政治 陳冠安》刪Q才是主戰場 18:502021/02/06 觀點 罷捷開票 「不同意票」領先近7000票 17:032021/02/06 政治 尚青論壇：練鴻慶》黃捷過關的原因 18:472021/02/06 尚青論壇 【罷捷失敗】罷免黃捷失敗後 罷捷發言人曝一關鍵大喊：我們沒有輸 18:402021/02/06 政治 罷捷團體 下跪催票 04:102021/02/06 政治要聞 黃捷穿秘密戰服 「罷捷」投票後最新影像曝光 09:502021/02/06 政治 政治熱門新聞 【罷捷失敗】民進黨小心了？高雄正妹爆2數字：非常驚訝 - 政治 【罷捷失敗】蔡英文沒贏？知情人士爆民進黨真相 - 政治 買嘸疫苗陳時中扛不住了？藍委曝：他已向蔡英文、蘇貞昌坦白 - 政治 韓趙結盟內鬼爆料後 許淑華曝李佳芬反應：很奇怪 - 政治 黃捷罷免投票率逼5成 林濁水斷言最後結果 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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