複委託交易平台，是國內投資人投資全球股票交易巿場的唯一合法途徑，例如美股的Apple、Tesla、Amazon、Google，以及知名港股公司和ETF等，不用飛到當地，就可以在國內合法券商，開立複委託帳戶，投資買賣國外股票，然而，隨著科技進步，詐騙手法日新月異，竟然連合法的複委託平台，也都成為詐騙集團的工具？

2021.1.29，一檔港股捷心隆(02115.HK)，當天股價由1.85港元，大幅崩跌87.14%，跌至0.238港元收盤，在K線上畫出一條長長的黑K棒，原本是默默無聞的香港上市公司，卻受到國內PTT和各大社群討論區熱烈討論，也有投資人出來發聲，尋求協助，原來該檔港股，讓不少國內投資人成為被割韭菜的對象。

此類型詐騙案例，已經不是首例，而且層出不窮，當詐騙集團透過IPO上市或在市場買進低價、低流動性，冷門又沒有基本面支撐的個股，取得低成本股權後，就進入港股詐騙的SOP，提醒投資人，如果遇到下列的情境，千萬不要受騙上當：

步驟一：詐騙集團會透過社群媒體（Line、Telegram等）或交友軟體，營造專業分析師或漂亮女孩的形象，引誘投資人上鉤。

步驟二：在過程中噓寒問暖，分享國際股市和個股資訊，甚或是先以報明牌的方式，先讓投資人獲利，吃到甜頭，取得信任。

步驟三：推薦號稱會變成飆股的港股，給予大幅的獲利目標（通常是30%以上），讓投資人買進，為了確認投資人是否上鉤，詐騙者還會不斷確認買進價位張數，甚至要求發送成交紀錄截圖。

步驟四：詐騙集團確認投資人買進後，立即快速賣出部位，港股沒有漲跌幅限制，單日股價重挫80%~90%，讓投資人完全措手不及，買進的港股，套在高點，最終群組解散，求助無門。

一天跌掉87%不能再高了嗎？錯！2020.06.10生興控股(01472.HK)單日跌幅90%，2020.09.25偉源控股(01343.HK)單日跌幅94%，2020.10.30天任集團(01429.HK)單日跌幅92%，都是港股詐騙的經典案例。

不要加入非法的股票討論群組，不懂的商品不要碰，投資股市之前，多做點功課研究，不要讓自己好不容易辛苦賺來，投入股市的資金，血本無歸。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)