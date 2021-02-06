移民署金門縣服務站今天開辦陶藝課，邀請新住民家庭彩繪風獅爺。（移民署提供）

移民署金門縣服務站今天開辦陶藝課，邀請新住民家庭彩繪風獅爺。（移民署提供）

陶藝工作者王明宗應邀指導新住民家庭大、小朋友在十指拿捏間，認識也體驗金門獨有的鄉土文化。（移民署提供）

陶藝工作者王明宗應邀指導新住民家庭大、小朋友在十指拿捏間，認識也體驗金門獨有的鄉土文化。（移民署提供）

金門縣服務站舉辦風獅爺陶藝課，邀陶藝工作者王明宗開講指導。（移民署提供）

金門聚落守護神「風獅爺」是當地最具特色的人文圖騰，移民署金門縣服務站今天開辦陶藝課，邀請有「風伯的傳人」之譽的陶藝工作者王明宗偕就讀台藝大的女兒王瓊玉指導新住民家庭大、小朋友在十指拿捏間，認識也體驗金門獨有的鄉土文化。

王明宗老師介紹，金門在明季以迄清初時，因東北季風狂飆，作物生長條件惡劣，先民因此在路口、廟宇豎立風獅爺，祈求發揮鎮風、驅邪止煞功能，後來逐漸演變成金門的守護神，鄉親感念神威之餘，逢年過節均會祭拜供品，酬謝庇佑鄉里平安，形成地方特有的信仰和習俗。

王明宗還特別提到，位於安岐的風獅爺高3.78公尺，是金門體型最大的風獅爺；另在瓊林聚落有1尊嵌壁風獅爺，則是早期別具特色的作品之一。

來自越南的小麗表示，剛到金門看到型態不一的風獅爺，就對這種「石偶」和相關信仰崇拜感到興趣，今天在聽取專家開講後，對風獅爺有了進一步的了解。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，堅韌不拔是風獅爺的精神主軸，期待對來到新環境，展開新生活的新住民朋友，帶來一些有用的啟示，在金門新故鄉拓展自己的美好未來。

(中時 )