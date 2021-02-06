目前時值年終尾牙活動期間，民眾在尾牙餐敘及喝春酒時易發生酒駕情形，另信義商圈周邊各百貨公司採買年貨及送禮的人潮、車潮激增，警方為避免車流量大增造成交通事故發生，信義分局特別加強交通事故防制及酒駕取締雙管齊下，在交通尖峰時段派遣資深員警於重要路口加強交通疏導，並於易肇事路口加強交通工程改善、維持執法強度及酒駕取締頻率，以維護交通順暢、減少交通事故發生的機率。

信義分局已針對忠孝東路與基隆路口、信義路與基隆路口兩大易肇事路口之肇事主因、易肇事時段等進行分析，從交通工程改善及維持交通執法強度等2大工作重點著手進行；並邀集市府各相關局處辦理該路口交通工程改善會勘，研議路口車道配置、調整號誌時相及增設相關交通標誌、標線等交通工程改善建議。

警方已針對「轉彎未依規定」、「闖紅燈」、「紅燈右轉」、「行人違規」及「酒後駕車」等持續維持執法強度，統計今年交通事故數相較去年同期皆有呈現下降趨勢。

警方強調，打擊酒後駕車不手軟，去年已取締522件酒後駕車、今年1月分也已取締39件酒駕，呼籲所有駕駛人切勿心存僥倖，「喝酒不開車、開車不喝酒」安全才是回家唯一的路。

(中時 )