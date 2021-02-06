農曆新年即將到來，今年有長達7天的年假，不少民眾都會計畫出遊走春，茂林風景區管理處邀請民眾不妨趁年假上山賞蝶、賞花、泡湯、走步道一次滿足。

位於茂林國家風景區管理處本部的「六龜新威森林公園」，擁有全台最美，長2公里的桃花心木步道，巨木群相當壯觀，初冒綠芽與厚厚的落葉地毯相映襯，景色如詩如畫，許多新人都選擇在此處拍婚紗照留下珍貴的紀念，桃花心木步道也成為網美熱門打卡景點。

茂管處表示，經過新威景觀蝴蝶大橋進入茂林最著名的紫斑蝶魔幻奇景－「茂林生態公園」擁有成千上萬的紫斑蝶飛舞，遊客與紫斑蝶翩翩共舞的畫面隨處可見，每年11月至隔年2月間，百萬隻紫斑蝶到南台灣大武山腳下避冬，成了絕美「紫蝶幽谷」夢幻景象。

茂管處每年都會舉辦「雙年賞蝶季」帶民眾認識紫斑蝶，更結合茂林在地導覽，推廣部落達人深度旅遊，歡迎大家到茂林體驗紫色夢幻之旅。

賞蝶後，沿著台27線來到全長約3公里的寶來「浦來溪頭社戰道」，海拔約450至500公尺，步行時間約1小時，由梅林小徑通往山稜線，可居高俯瞰寶來溪、荖濃溪匯流的景緻，視野遼闊，沿途有竹林、相思林、百里香、梅園等，豐富的植物生態，是步道一大特色。

走完步道，不妨繞到寶來泡溫泉，寶來溫泉天然滑溜，泉質為無色透明、溫和，具有軟化肌膚表層之功效，泡湯後皮膚觸感滑嫩，素有「美肌之湯」美名。

(中時 )