2月7日是中共官方宣布武漢眼科醫生、疫情吹哨人李文亮去世一周年的日子。大陸今開始有大批網友悼念李文亮逝世周年，在社交網站微博成為關鍵字話題，相關貼文閲讀量已逾2.3億。而網民也湧入李文亮的微博留言悼念：「一個平凡的英雄」、「我們沒有忘記你」等。至於李文亮的家人如今則對外保持低調。

曾到醫院了解李文亮搶救過程的一名大陸記者署名李微敖，在另一社交平台微信撰文題為「紀念李文亮醫生去世一周年」悼念，指官方宣布李文亮於去年2月7日凌晨2點58分去世，但透過他現場所見所聞，以及從多個渠道確認，李文亮在6日晚上已經去世。

他說，始終忘不了2020年2月6日晚上9點多那一天，在社交媒體上看到有人講李醫生已經去世。當時已從北京到武漢採訪的他立即向一位非常可靠的朋友求證。「朋友確認李醫生去世屬實，朋友還說，李醫生的瞳孔已經擴散了…」文末他引述李文亮生前說過的「一個健康的社會不能只有一種聲音」做為紀念。

在微博，「李文亮醫生去世一周年」也成為關鍵字話題。截至傍晚6時，閱讀量超過2.3億，討論次數3.1萬。大批網友並湧入李文亮的微博留言，而李文亮的發文停留在去年2月1日，他宣布核酸檢測結果陽性，確診。留言於他生前最後一條微博者眾，留言數早已超過100萬。

BBC記者在李文亮忌日前夕撥通其父親李樹穎的電話。李樹穎表示，他和家人目前都好，之後便匆匆掛斷電話。李文亮的妻子付雪潔則說不方便接受採訪。曾經聯署要求當局促進言論自由的北京大學法學院教授張千帆，在微信發文指今日是紀念言論自由日一周年。

(中時 )