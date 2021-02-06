新冠肺炎疫情趨嚴重 南投縣今年停辦客家天穿日活動 19:052021/02/06 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣政府6日宣布，原訂本月27日舉辦的客家天穿日活動，因疫情決定停辦。（黃立杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣每年皆會由各鄉鎮市公所輪辦天穿日活動，今年原訂由中寮鄉公所於27日舉辦的「樂遊中寮慶天穿」活動，因近日新冠肺炎疫情趨嚴重，經評估，考量防疫優先、健康為重，今年投縣客家天穿日活動停辦。 客家「天穿日」源於女媧煉石補天傳說，相傳支撐天空的柱子倒塌，人間遭受洪水泛濫的災難，女媧不忍人類遭受滅亡，苦煉補天的五色石，解救了人類，為感念女媧娘娘補天解救蒼生，每年農曆正月20日，客家人會放下工作，製作甜粄或炸年糕祭祀，並歡唱山歌慶祝。 蔡依珊穿金鞋帶財 全台最長燈籠天幕 12日員林點燈 (中時 ) #天穿 #停辦 #日活動 #補天 #客家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張鈞甯自嘲「難相處」 張震曝惹妻生氣靠送禮收買 19:262021/02/06 娛樂 苦練如打水漂 立委促尋配套舉辦 04:102021/02/06 地方新聞 TWICE子瑜穿空姐制服耍辣 曬9雙美腿放送日本演唱會 17:312021/02/06 名人 台南市空汙3年來最嚴重 今年已8天達紅害等級 14:262021/02/06 生活 通勤受阻 居民盼盡快修復綠美橋 04:102021/02/06 地方新聞 景點人擠人 賞屋走春成熱門 04:102021/02/06 財經焦點 案839護理師家人 隔離25天確診 04:102021/02/06 焦點要聞 大陸疫苗外交奏效 暗甩美國巴掌！一天不到大翻盤 蓋亞那終止台灣辦公室 04:102021/02/06 焦點要聞 新北青山國中與台東順天書屋 分享SEP永續教育平台 19:052021/02/06 寶島 新聞早班車》涉貪服刑獲假釋 高志鵬出獄過年 07:222021/02/06 政治 骨髓移植後首個100天 潘忠韋展開「廚藝小聯盟」 14:542021/02/06 體育 寶島熱門新聞 加入彰化縣政府官方LINE好友 5萬個紅包除夕開搶最高888元 - 寶島 最美139線道垃圾好多 彰中學生穿反光背心拿限速牌淨山去 - 寶島 台東女中彩繪多良部落 居民驚呼：好像誰的阿嬤！ - 寶島 台南做工行善團助玉井火災戶修屋頂 趕過年前完工 - 寶島 嘉縣義竹鄉通過低收入戶紓困金條例 每人可領1000元 - 嘉義縣 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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