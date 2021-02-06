南投縣每年皆會由各鄉鎮市公所輪辦天穿日活動，今年原訂由中寮鄉公所於27日舉辦的「樂遊中寮慶天穿」活動，因近日新冠肺炎疫情趨嚴重，經評估，考量防疫優先、健康為重，今年投縣客家天穿日活動停辦。

客家「天穿日」源於女媧煉石補天傳說，相傳支撐天空的柱子倒塌，人間遭受洪水泛濫的災難，女媧不忍人類遭受滅亡，苦煉補天的五色石，解救了人類，為感念女媧娘娘補天解救蒼生，每年農曆正月20日，客家人會放下工作，製作甜粄或炸年糕祭祀，並歡唱山歌慶祝。

(中時 )