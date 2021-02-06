因東北季風挾帶境外污染物移入，加上擴散條件差，近日中南部空氣品質持續不良，台電全力配合環保署調度燃煤電廠盡量降載減排，本周末今、明二日台中電廠10部機僅5部機、興達電廠4部燃煤機組僅1部機運轉發電，整體降載減發電幅度少70％。台電指出，近日空品不佳，氣象條件及境外污染物移入為重要的影響因素，儘管如此，台電仍在達成穩定供電的前提下，努力降載減排。

依照環保署監測資訊，5日傍晚受背風渦流及夜間垂直擴散條件轉差影響，致污染物無法擴散並累積於近地表處，使西半部地區目前空氣品質不佳。台電說明，光是5日一整天，燃煤機組就降載11次（含麥寮電廠），減發電度數超過1.156億度。週末用電需求比週間低，今日凌晨0時起台中電廠、麥寮電廠、林口電廠及興達電廠燃煤機組持續降載減發，北部的協和為燃油電廠亦配合降載，至6日下午4時30分共降載13次，預估可減發電度數超過1億度。

台電進一步說明，台中電廠自去年10月進入空污季以來，即主動採取「擴大自主減煤方案」，全廠運轉不超過7部機，總發電量上限為6部機滿載發電量330萬瓩。今日台中電廠第2、3、8、9號機均停機未發電，加上大修中的第10號機，發電量僅約211萬瓩，38%的發電量。另外，興達電廠部分則依據環評承諾，秋冬空品不良季節（10月至翌年3月）2部燃煤機組停機，另2部燃煤機組則削減平均生煤用量65%。今日興達電廠4部燃煤機組中，僅3號機運轉發電不到25萬瓩，換算下來全廠發電量等於全廠燃煤機組裝置容量的11％而已。

台電強調，根據環保署委託國內權威學者之調查，影響境內PM2.5之因素中電力業的貢獻度僅佔5.4%，換言之，造成我國空品不良事件的成因眾多，改善空品有賴「多元治理」才能真正達到國人殷切期盼的目標，僅究責單一污染源確實無法真正解決整體的空品問題，希望國人能了解影響空品的真相。台電全力推動減煤增氣，以及提升空污防制設備效率的實際作為，致力兼顧穩定供電與環境保護，希望與社會各界在「改善空品」的共同目標下，一起努力攜手推動減煤增氣計畫。

(工商 )