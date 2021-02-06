台東順天書屋加入「SEP永續教育平台」聯盟，6日正式掛牌。（ 莊哲權攝）

受疫情影響，寒假學生營隊紛紛取消，如何安排孩子的假期生活成為多數父母的困擾，尤其偏鄉孩子不但欠缺照料，甚至連午餐都成問題，新北市青山國中與台東順天書屋跨縣市結盟，透過網路平台的教學資源，讓書屋的孩子在寒假學習程式設計，為因應未來生活的素養扎根。

「SEP永續教育平台」6日掛牌，台東順天書屋正式加入SEP聯盟；新北青山國中校長王如杏表示，疫情衝擊下，各地學校寒假學習營隊紛紛取消，造成許多家的困擾，尤其是偏鄉有許多隔代教養的小朋友，孫子在假期中不但欠缺照料、無處學習，甚至連午餐吃飽都成問題。

她說，該校為「新北創新教育加速器」中的旗鑑計畫，新北市政府連續3年每年提供500萬元經費，他們將資源分享到台東順天書屋，利用科技化教育平台，透過線上學習及實體課堂教學，讓順天書屋的孩子學習程式設計。

她說，這次的資源共享平台，設計了各種主題式的教學活動，透過網路平台的教學資源，孩子學習程式設計解決生活問題，學習英語表達與世界接軌，學習擊鼓、跳三太子傳承宮廟文化，學習文物導覽保存在地文化。

王如杏說，108課綱已在2019年9月上路，此課綱強調跨領域精神、結合生活情境及動手實作的能力。學校老師們無法再使用「過去」的教材教法傳授給「現在」的學生們去面對「未來」的世界。

她說，該校與順天書屋結緣5年來，翻轉宮廟文化，扎根文化資產，並利用網路教學跨越時空，讓台東的孩子與新北市青山國中小學的孩子共學，創造新的教育機會與可能性。

此外，青山國中小家長會也募集了約300多盒學用品寄送到順天書屋，做為獎勵學習的禮物，讓偏鄉孩子的生活學習不受疫情而停擺。

(中時 )