朱俐靜推出新專輯《來日方長》。（石智中攝）

朱俐靜推出新專輯《來日方長》。（石智中攝）

朱俐靜推出新專輯《來日方長》。（石智中攝）

朱俐靜去年初就醫診斷罹患乳癌，在這之前，其實她早於2018年和交往多年的男友分手，而抓包對方偷吃、壓垮12年感情全因「一張照片」，「在他手機裡看到我不認識的女生照片，雖然只是生活照不是什麼祼露的，但我滿相信自己的直覺」，對方坦承劈腿後，兩人糾纏半年仍無法挽回這段情。

朱俐靜情變後陷入低潮，情緒起伏激烈，「前面幾周，我可以連續4、5天沒睡也不用吃東西，眼睛睜開就躺在床上或坐在床邊」，那段時間，她常在開車時想到已逝母親，停路邊後一個人在車上大哭2個小時，向天上的媽媽訴苦自己心痛，「那陣子過著根本不可能跟我名字擺在一起的生活」，原本開朗樂觀的她，剛分手時內心充斥著負面情緒。

朱俐靜的母親2016年底罹癌驟逝，為了不讓自己沉浸在難過裡，她全力衝刺事業，每天塞滿工作，如今身體出狀況，她用感恩的心看待一切，「我以前太樂觀了，或許是老天爺的提醒、安排，要讓我的人生有所歷練，教我慢下腳步好好生活，我小時侯不太有自信、沒什麼主見，但這幾年發生的事，讓我成長許多」。新專輯《來日方長》中的〈當我想念你〉，就是她思念母親時的詞曲創作。

其實朱俐靜去年得知自己生病，並沒有沈浸在悲傷情緒裡太久，一心只擔心83歲父親得知後難以承受打擊，她這次發片受訪，堅持不公開乳癌治療細節，全因父親是她的死忠鐵粉，朱俐靜的每一篇新聞報導都會看，深怕說多了爸爸更擔心：「我要讓爸爸看到我的時侯都是很好的，我不要他有任何一點（難過），現在的我只剩下他需要照顧了。」

(中時 )