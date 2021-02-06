要領多少薪水、拿多少福利，才算是一份值得的好工作？答案見仁見智；事實上，連住在哪也有很大差別。一名住在南部的小資女大方分享薪資福利明細，問網友「這樣的薪資福利在南部好嗎？」引起熱烈討論。

原PO在《Dcard》表示，她在批發零售業上班，工作內容是行政性質的總務，每天上班8小時，偶爾加班。根據她提供的內容，本薪加津貼3萬2000元、每年可再領包括年終獎金在內的2.8至3.5個月獎金；三節及生日禮金共1萬2000元；公司再提供旅遊獎勵金7000元，以及其他福利5000元。

全部加一加，一年可領約52萬元，若換算成月薪，逾4萬3000元。

原PO強調，她之所以發這篇文，主要想知道大家對薪資福利的看法，「我的工作內容可以拿到這樣的薪資福利，確實自認是CP值滿好的，但也沒有安於現狀、自我感覺良好，會利用工作之餘精進成長。」

不少網友看了覺得羨慕，「這薪水不用說南部了，就算在台北也是打趴一堆人」、「請問還有缺嗎」、「若論總務，這薪水真的不錯，一年可領超過15個月」、「在南部生活，這份薪水很OK」。

(中時新聞網)