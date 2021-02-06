「竹圍之輪」發呆亭。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

從舊地名找靈感！台南市東區藝文新景點─西竹圍之丘文創園區，以竹編藝術嶄新裝扮登場，最吸眼的當屬「竹圍之輪」發呆亭，以竹編自由編織及輪口收邊為工法，讓外觀形成一個竹編大球，象徵西竹圍的歷史持續前進，且日夜各具風情，歡迎大家前來體驗。

為了妝點全新的文創園區，台南市政府文化局辦理「西竹圍之丘藝術創作規劃執行案」，以當地舊名「西竹圍」為靈感，邀藝術家創作「竹圍之流」入口意象、「竹圍之輪」發呆亭，以及「竹圍成圓」小型竹編球作品，與周邊典雅古蹟廳長官邸、純白色調文創園區建築相互呼應。

文化局表示，西竹圍之丘文創園區地理位置相當於現今由北門路口沿青年路東行至前鋒路、勝利路一帶，古時為德慶溪上游支流河道切割形成的丘陵地，接近小東門城牆附近是人煙稀少的竹林，因地處竹林之西，故於清代稱「西竹圍街」，日據時期稱「竹園町」。

台南市政府將古蹟廳長官邸旁原南一中職員宿舍群整建翻新後，成立「西竹圍之丘」文創園區，此次竹藝裝置由台南在地的山川設計團隊執行，邀請南投竹山「竹籟文創」一同呈現竹工藝多樣的美感。

山川設計總監郭志佳說，西竹圍之丘舊時地理樣貌多竹林，因此以竹發想，將三種不同量體的竹裝置引入園區，除了由一流的竹編藝術家操刀製作，也邀請台南在地工藝師教授竹編球課程，讓一般民眾也能體驗製作竹藝樂趣。

此次亮相的竹編藝術作品各有特色，其中以「竹圍之輪」發呆亭最為吸睛！整體以竹編自由編織及輪口收邊為工法，讓外觀形成一個竹編大球，象徵西竹圍的歷史持續前進，且日夜各具風情，歡迎大家前來體驗。

入口意象「竹圍之流」竹編圍牆發想自舊時的德慶溪，將眾多的剖竹片以加熱彎曲的方式成形，並搭配異材質，讓裝置整體造型呈現像水流一般的不規則曲線，也體現西竹圍特殊氛圍，「竹圍成圓」則是公民參與工作坊的成果。

計畫執行期間並開設「藝同編織」竹工藝課程，除了簡介西竹圍之丘的歷史風華外，也讓張永旺、賴彥池等在地知名竹工藝家帶領民眾，將親手編織的竹球工藝作品吊置在園區竹樹上，夜間亮燈時別有一番風采！西竹圍之丘文創園區每周五至周日11：00-18：00開放，春節期間2／13初二至2／16初五開放。

(中時 )