彰中淨山行前上課，傳遞無痕山林的理念。（彰化高中提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化高中聯合志工社團為社會、環境付出。（彰化高中提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化139縣道是優美的景觀道路，也是有名的飆車肇事路段，彰化高中志工隊學生，在教官陳建良號召下，穿起反光背心，拿起限速牌子，利用寒假，徒步上山撿拾垃圾淨山去，沿途民眾驚喜學生們的發心，紛紛比讚鼓舞，號召更大的認同，「真的不要再丟垃圾了」。

彰中校長王延煌表示，彰化高中社團蓬勃，服務性質有環保隊、交通隊等，教官陳建良利用寒假，組成聯合志工隊，安排3梯次，號召學生上139縣道，一起淨山，為環保盡點心力，近50學生們踴躍報名。

寒假裡上山勞動，學生們說，儘管是為了淨山而來，但真得看到草叢裡、林蔭下，到處都是亂丟的垃圾，還是驚訝怎麼這麼多？每人雙手都拎滿了兩大米袋才下山。

教官陳建良表示，學校位在139縣道上，139線也是連繫台中、南投的重要交通要帶，山陵起伏，景觀優美，平常市民們也喜歡來慢跑、騎自行車運動，近年來還吸引飆車族，成了有名肇事路段。因為常前往運動，嘆息垃圾不少，社團時間和學生分享，熱血學生喊起「那寒假我們就去淨山吧」。

學生們上山撿垃圾，別出創意，還特別設計限速的號誌、穿起反光背心，提醒交通安全，更吸引過往民眾多看一眼，發現學生志工付出的用心，紛紛比讚。

學生說這幾天淨山行旅，最感動就是不少運動民眾也主動加入撿垃圾行列，數十大袋垃圾原本要帶回學校，附近回收站發現，主動幫忙回收。最遺憾是「垃圾怎麼撿不完啊」，今年新春新願，就希望不要再亂丟垃圾了，還有許多課業忙，不能天天來淨山，但「只要不丟就不用撿」。

(中時 )