張震、張鈞甯和監製唐在揚、導演程偉豪提早和觀眾拜年。（盧禕祺攝）

張震、張鈞甯和監製唐在揚、導演程偉豪6日出席《緝魂》粉絲見面會，這也是張鈞甯返台隔離結束後，「雙張銀幕CP」首次公開合體，2場放映電影票在開賣3分鐘內搶購一空。張震為該片瘦身近12公斤，張鈞甯回憶拍攝第一天還現場問大家要不要吃雞排，讓控制體重中的張震頗無奈，搖頭說道「你們吃吧」，張鈞甯事後笑稱：「才發現難相處的是我！人家不能吃我還去挑戰他。」

張鈞甯現在因新戲須瘦身約6公斤，目前離目標還差3公斤，總算可以體會他的痛苦心情，笑道：「果然出來都是要還的。」張震先是心疼她消瘦模樣，隨後也幽默表示：「我算沙拉界的一個好朋友，都可以來問我心得！」

張震在片中與張鈞甯飾演一對夫妻，當女方心情不好皺眉時，會伸出手指將她眉宇撥開，親暱小動作讓影迷感到窩心，被問私下會對另一半做類似的事嗎？2人都一時語塞，再問張震現實生活中，都如何安撫生氣的老婆，他則笑答：「我太太是喜歡收禮物的一個獅子座。」

《緝魂》上映邁入第2周， 全台票房累計1500萬。期間劇組兵分二路跑了逾百場映前映後活動，張鈞甯這周末也各有包場，邀請好友林心如、霍建華、何潤東、陳意涵、阮經天、修杰楷和林依晨等人觀賞。她坦言壓力大，張震反安慰她說：「親友包場都會說好話啦！」監製唐在揚表示，接下來過年依舊會賣力宣傳，初二起繼續與影迷見面，並喊話票房若破億，將搭謝票車繞行台北信義區，發紅包回饋粉絲。

(中時 )