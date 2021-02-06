歷經近半年，高雄無黨籍市議員黃捷罷免案結果今晚揭曉，「不同意票」以約1萬票差距，驚險度過被罷危機。罷捷團體盧列的五大罪狀無法成立，黃捷「反罷免」成功，未來政治之路備受矚目。另方面，回顧黃捷自「翻白眼」一戰成名，到身陷罷免邊緣、再浴火重生，劇烈轉折過程，則讓人驚嘆連連。

回顧黃捷的成名與遭罷免烽火燒身，皆源自2019年5月3日高雄市議會質詢期間，對時任高雄市長韓國瑜「翻白眼。25歲就參政，長相亮麗的黃因此有了「白眼女神」稱號。然而也因黃捷被視為處處針對韓國瑜，成了韓粉痛恨對象，讓她的高雄市議員之路，與眾不同。

罷捷總部羅列的罪狀，黃捷自認都不成理由。包括問政未盡議員之職責、扭曲事實，罔顧民意、在高雄市議會表決瘦肉精零檢出時落跑閃退、質詢陳其邁與韓國瑜採雙標態度等等，黃捷都回應均基於議員本份，認真問政。

罷捷總部指控高雄市議員黃捷之「5大罪狀」。（圖／合成圖，素材取自黃捷臉書、達志影像；陳友齡製圖）

但罷捷聲勢從一開始不被看好，到正式投票，的確讓黃捷嚇出冷汗，也自承沒想到、會緊張、曾爆哭。最後關頭也幾乎靠綠營從蔡英文總統以降，強勢動員力挺，才驚險保住議員頭銜，讓一向自信滿滿的她，在罷捷失敗後落涙感謝選民，呈現少見軟弱的一面。

不過，挺過罷免，一般預料黃捷已進化為黃捷2.0，政治前景可期，現為無黨籍的她還擁有「彩虹」顏色，將與綠色系碰撞出什麼樣的火花，是外界後續關注焦點。

(中時新聞網)