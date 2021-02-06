《角頭－浪流連》上映第2天，高捷、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞與出品人張芷瑄6日南下高雄會見粉絲，於愛河旁的白色戀人貨櫃屋當一日店長，親手遞送飲品「角頭特調」，及情人節巧克力給粉絲，吸引大批粉絲湧入店內，現場還開放憑票根兌換簽名海報1小時內秒殺。

首次擔任一日店長的高捷直呼：「太新奇了！很感謝南部的粉絲總是這麼熱情參與，很期待下次再來南部宣傳！」也調皮的與粉絲搭肩合影、活力十足。片中「四虎」黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞，面對熱情粉絲合照來者不拒，粉絲手舉唐振剛應援牌一同合照，吳震亞還開玩笑的說：「情人節把小剛一起帶回家！」引起現場粉絲騷動。

而張再興的粉絲則送上蛋撻慰勞演員，除此之外，臉書粉絲專頁也提前一口氣抽出十位幸運粉絲，可直接獲得「角頭特調」套組，讓死忠粉絲們直呼：「有吃有喝又有拿，角頭實在太有心。」高雄組在結束一日店長活動後，他們也馬不停蹄地趕往喜滿客夢時代、草衙道國賓影城、大遠百威秀影城等影廳繼續謝票。

《角頭－浪流連》全台宣傳熱鬧不間斷，明（7日）眾演員也將在西門町遊街發放角頭限量「一元紅包」，象徵一元復始，讓粉絲們沾沾喜氣，另外年節期間角頭也將走跳全台至各戲院與粉絲相見歡，陪伴角粉過新年，期盼票房能開出亮眼成績。

(中時 )