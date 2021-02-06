口罩實名制周年 蘇貞昌：防疫第一名繼續下去。（吳康瑋攝）

口罩實名制至今實施滿一周年，行政院長蘇貞昌率經濟部長王美花，到基隆七堵的順易利口罩工廠，視察口罩生產及運送狀況，蘇貞昌說，去年疫情爆發時，防疫物資非常缺乏，現在狀況明顯好轉，自己也特別來給廠商加油感謝，呼籲國人同胞要珍惜、合作，讓我們防疫第一名的佳績繼續維持下去，讓同胞更安全、好過年。

市長林右昌表示，順易利口罩工廠身為口罩國家隊的一員，除了擁有台灣中小企業特有的樸實特質，更堅持腳踏實地的經營事業，非常可貴，這些小型企業透過國家的協助，帶動整體技術升級，在國際更有競爭力，也增加廠商投資意願與就業機會，這是台灣傳統產業成功升級轉型範例。

林右昌指出，基隆腹地較小，大多數都是中小企業，未來如果有更多國家力量來協助，必定會像防疫口罩隊一樣，得到滿滿的進步，對國家經濟發展更有幫助，他感謝中央大力協助，讓順易利口罩工廠在短時間完全蛻變。

蘇貞昌指出，去年疫情爆發時，口罩供不應求，更限定一人3片，一片8元，但幸好現在因廠商的努力、能力，已經是大幅增加產能，每人14天可領購10片，且一片才4元，比當初的價格，便宜了至少2分之1，並且順易利已正逐步擴展新廠，預計未來完成後，一天產能可達到250萬片，帶動台灣整體經濟增長，化危機為轉機、把握機會成為世界第一。

(中時 )