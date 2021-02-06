中廣董事長趙少康昨(5)日受訪時表示，他認為目前的《公職人員選舉罷免法》制度並不合理，呼籲在這波罷免之後「是不是可以停了」，應先讓制度進行修正，再續行罷免；這說法引發罷免支持者的不滿，有網友翻出趙少康在去年6月時的言論，表示當時趙少康曾宣示自己「若是國民黨黨主席，將會對民進黨全面發起罷免戰」，如今卻縮了，批趙少康「這樣還想選黨主席？」

趙少康受訪時表示，現行的罷免法律制度並不合理，對於單一選區的民意代表(如立委、市長)的罷免條件太過簡單；但對於複數選區的民代(如市議員)罷免條件又太過於嚴苛；所以他認為現行的罷免案結束後，應該要暫緩罷免，讓制度進行修正，這樣比較合理。

但這說法引發罷免支持者的不滿，就有網友翻出趙少康在去年6月時的言論，當時高雄市長韓國瑜甫遭罷免，趙少康忿恨不平表示，罷免修法修成四分之一門檻就能罷免，這非常不合理！那這樣的話，他若是國民黨主席，一定發動不對稱戰爭，發動罷免戰，逼到民進黨願意修改這個法條。

同樣是以「罷免制度不合理」為理由，當時的趙少康有種放話要全面發動罷免戰；但如今的趙少康不僅回歸國民黨，而且還有意角逐黨主席，卻失去當年的霸氣。支持者罷免的人怒轟「該罷免不適合的就該罷免，制度問題那就制度去修，沒修法之前，這就是人民的權利，沒有人可以拿走人民的權利。支持罷免不適合的民意代表」、「這個時候沒有黨員是局外人，要修法也是以後的事情，現階段就是依現有法規走，非罷不可」。

(中時新聞網)