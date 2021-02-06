中選會宣布，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案，贊成票少於同意票，投票結果為否決，中選會將於9日舉行委員會議審查該罷免案投票結果，並依法公告。

中選會指出，黃捷罷免案投票人總數為29萬1566人，投票人數為12萬1110人，投票率為41.54 ％，有效票為12萬652票，其中不同意罷免票數為6萬5391票，佔54.20％；同意罷免票數5萬5261票，佔45.80％，無效票為458票。有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，直轄市議員罷免案投票結果，應由該會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一以上者，均為否決。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

(中時 )