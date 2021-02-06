從情侶進入家庭，到生小孩、養育小孩，都是不同階段的「考驗」，整體經濟環境不如以往，許多夫妻不敢生小孩，或是生了卻養的很辛苦，一名女網友在臉書吐苦水，表示老公一個月給她4萬元家用，包括所有生活開銷，但女網友仍覺得不夠，向老公多要錢卻大吵一架，女網友嘆「連天冷想買一件保暖的棉被都不敢開口」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示老公月薪6萬，其中4萬給一家4口用，扣掉房租、保險、信貸、尿布奶粉、電話費、水電、學費等固定支出，根本所剩無幾，也知道要省錢，「已經很久沒帶孩子出門玩，都是用走的去公園而已」。

女網友說平常想買電鍋、冬天想買厚棉被，都不敢開口，最近一次跟老公吵架，對方說自己想買房就是「欲求不滿」，最後女網友嘆，自已也不想一直跟老公要錢，不過目前因為照顧兩個孩子無法上班，只能等孩子都送幼兒園，出去工作後一切就會好轉，同時也好奇想問大家，難道自己真的拿太多錢了嗎？

對此，網友意見兩極，部分網友認為，月薪6萬養一家4口確實很辛苦，「我跟老公月薪加起來10萬，還不敢生」、「請他自己管一次帳，就知道錢有多薄」、「家用都讓他去繳，妳拿零用錢比比較實在」；另一派網友則表示，從支出來看，其實很多都可以再節省，「沒辦法開源要節流，妳列的開支都超出平均值，保費比我家還高，奶粉尿布用得更高級，電話費我的不到你們一成，顯然沒有把錢花在刀口上」、「已經吃緊了，你還一直妄想買房，這給先生多大壓力，有夢想是好事，但築夢踏實，你以為貸款不用還嗎」、「保險真的太高，保費根本不該超過家庭所得10%，保險是防範未來的風險，但是沒存款，就是你們家最大的風險」。

(中時新聞網)