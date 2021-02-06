台中市政府社會局為協助弱勢急難家庭過好年，連續30年舉辦溫馨快遞活動，由民間熱心公益團體和善心人士籌措經費，社會局統籌發放予去年遭遇變故的弱勢家庭，與今年春節前發生急難事故的家庭共400戶，每戶8000元慰助金、福袋(物資)及慰問卡，社會局長彭懷真6日至神岡、后里與大甲關懷3個弱勢家庭，期盼幫助這些弱勢家庭迎好年。

社會局說明，神岡黃同學因父母躲債與79歲祖母相依為命，但祖母罹患心臟病和癌症，全家僅靠社福補助生活，黃同學每天幫祖母洗澡、煮飯、整理家務、餵養家禽，亟待關懷協助。后里6歲的楊小弟，母親入獄多年，由祖母獨力照顧，祖母從事農雜工，收入不穩定，經濟困窘。大甲楊媽媽去年5月起因傷病無法工作，長女為照顧媽媽從大學休學，國一的長子也在學校幫忙做資源回收貼補家用，楊媽媽沒有工作收入，女兒休學後也無法領取政府補助，家中生計受到影響。

彭懷真指出，市府舉辦溫馨快遞活動，在社工的幫助下，除協助這些弱勢家庭申請政府補助外，也連結民間慈善資源，提供慰問金。溫馨快遞活動自民國81年開始，每年歲末年終之際，民間熱心公益團體和善心人士主動籌措經費，由社會局統籌發放，至今已幫助6,000多戶亟需急難救助的民眾。

社會局說，市府運用各界指定捐款辦理溫馨快遞計畫，符合公開、公正原則，除安排民間單位共同參與，了解受助對象實際狀況，並將在網站辦理公開徵信，感謝大臺中佛教會及所屬寺廟會員、第二信用合作社、富宇基金會、林蘭生基金會、中華民國儲蓄互助協會、雅心慈善會、天祥宇宙聖道會、東勢義渡基金會、銀同碧湖陳氏社會福利基金會、感恩基金會、會計師公會等多個團體及熱心民眾，每年持續協助，延續溫馨快遞的愛與關懷，幫助更多弱勢家庭。

社會局強調，希望社會大眾多多注意鄰里周遭是否有困難的家庭，春節期間民眾如果遇到困難，或是發現有需要幫忙的家庭，請撥打1999專線或與鄰里長聯絡，讓市府幫忙解決問題。

(中時 )