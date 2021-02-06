「雞排妹」鄭家純自曝遭到男歌手翁立友摸臀性騷擾一事，掀起軒然大波，多日來各界人士都跳出來對此表態，有的挺鄭家純勇敢指控，也有認定翁立友不可能是那種人；在性騷擾事件爆發，有人不免好奇早期演藝圈的秀場文化，主持人經常對來賓開黃腔或是肢體接觸，卻沒聽過有人喊性騷擾，內行網友無奈說「以前能不忍受嗎？」，才知時空背景不同觀念也有差。

6日網路論壇《批踢批實業坊》有網友發文，提出疑問「以前演藝圈大姐大怎麼受秀場性騷擾」，內文講到早期台灣演藝圈著名的秀場文化，像是不少爺爺奶奶的回憶「豬哥亮歌廳秀」，在當時觀眾最常看到的橋段，就是主持人對來賓開黃腔，或是有肢體接觸，製造娛樂效果。

早年演藝圈的秀場文化，開黃腔是很常見的橋段。(圖/ 摘自《批踢踢實業坊》)

不過，原PO也點出那些肢體接觸在現今看來可能都是接近「性騷擾」的動作，為何沒有跳出來譴責，如果是新生代藝人不敢說話還能理解，但一些大姐大等級的多少也遇過，不解這些女藝人是如何吞忍下來。

底下立刻引起其他網友熱烈回應，有不少人點出殘酷真相，完全震碎普通人對道德的一般觀念，「都是為了錢啊」、「不忍受的下場你有考慮到嗎」、「時空背景不同」、「以前能不忍受嗎」、「是工作的一部分吧」、「在華人世界當女藝人，如果不能忍受性騷擾，下場就是沒錢賺+名聲臭掉」、「女權意識較為薄弱」；其中也有人表示，「就忍得下來才變大姐大」。

(中時新聞網)