許效舜與老婆感情恩愛，彼此信任。(取自許效舜臉書)

「雞排妹」鄭家純自爆尾牙慘遭性騷風波，隨著事件越演越烈，越來越多的男藝人也被捲入其中。而藝人許效舜更被網友起底9年前與雞排妹合作《瘋神無雙》片段，推測許效舜可能是下一個被點名的對象。不僅讓雞排妹直言舜哥很衰，許效舜本人今(6日)出席基隆活動，也強調將遏止網路霸凌重演，「傷及無辜都要付出代價」。

許效舜與小24歲妻子陳愉結婚近10年，感情恩愛，陳愉也對老公的人品有信心。據許效舜經紀人向《中時》透露，陳愉在看到老公衰沾雞排妹性騷的報導後，不僅沒生氣，反而還「哈哈哈」大笑三聲，出乎意料的反應讓許效舜看了傻眼。

【現場直播】衰捲雞排妹性騷風波 許效舜現身還原當時真相

58歲資深藝人許效舜，出道多年，在演藝圈人緣廣闊，九孔、白雲、NONO、洪都拉斯、黃鐙輝、馬國畢和蜆仔等人都曾受他提拔，人品有口皆碑。如今衰捲雞排妹性騷風波，打算參選基隆市長的他，今日出席基隆活動，也高EQ地回應，其實他很開心，因為雞排妹對他與邰智源在《瘋神無雙》的那段演出沒有任何意見。

雞排妹認為此事已牽扯太多無辜的人，最衰的就是許效舜與邰智源。(本報系資料照)

許效舜強調，身為一個藝人對導演交代的劇本，會盡心盡力把它演好，也反問媒體那段表演大家看到哪裡有不妥的嗎？他說每個人都需要被保護，不管你在怎樣的場合，在什麼樣的狀態，真的都要受到法律保護，更感嘆先前曾有藝人因網路霸凌受到輕生，所以會跟律師團研究，如何讓這件事變成一個教訓，來遏止網路霸凌。

(中時新聞網)