誠品屏東店在屏東太平洋百貨已經營23年，今年由於百貨公司樓層規畫，從7樓移到5樓。另外繼去年誠品在屏東總圖開設快閃店後，最近又在勝利星村開設第2家，期間限定至28日。目前誠品在屏東共有3個點，希望能串聯帶動屏東讀書風氣。
誠品屏東店是屏東愛書人的聚集之地，也是許多民眾買書、看書好去處。今年從從太平洋百貨7樓搬到5樓，原本360坪面積縮小為200坪。不過誠品表示，店面雖然縮小了，但規模不變，販售東西也沒有少。
重新開幕的誠品屏東店因與童裝區、玩具區同樓層，特別加強兒童區，成為親子共讀友善環境，讓小朋友能在此開心看書、選購。另外更增設「屏東專區」，陳列販售屏東在地作家的著作，及優質農產果乾等在地特色伴手禮。
去年8月屏東總圖整修後重新開幕，縣府邀請誠品到總圖大廳開快閃店，這是誠品快閃店第一次進駐縣市圖書館，大受歡迎，展期從去年11月中旬延長1年到今年底。
今年誠品在又在勝利星村開設第2家快閃店，期間限定至28日，誠品表示，眷村文化結合書香很受讀者、遊客歡迎，希望串聯3個點打造屏東成為書香城市。
(中時 )
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