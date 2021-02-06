屏東熱博覽6日開幕，今年與中華職業棒球大聯盟合作，創作各隊吉祥物彩稻，邀請職棒球員一起參加。（潘建志攝）

屏東熱博覽6日開幕，今年與中華職業棒球大聯盟合作，創作各隊吉祥物彩稻。農友們與職棒球員一起參加，投擲彩帶宣告開幕。（潘建志攝）

屏東熱博覽6日開幕，加強防疫入園採實聯制登錄，當同時段園內達到6.5萬人時，會暫停入園進行管制。（潘建志攝）

今年春節因為疫情許多大型活動都停辦，不過屏東熱帶農業博覽會仍照常舉行，6日開幕，揭開為期23天的活動，吸引許多遊客入園參觀。為了防疫，除了入園採實聯制登錄，當同時段園內達到6.5萬人時，會暫停入園進行管制。

過去熱博每年都吸引超過百萬人次入場，今年因疫情，是否續辦引發討論，最後縣府決定續辦，不過會採取嚴格的防疫標準，包括實聯制登錄、做好各區人群分流管制、全區禁止飲食、設置電子圍籬，隔離等違反規定者進入將開罰。

另依據中央疫情指揮中心規定，熱博園區面積30萬平方公尺，每人社交距離1.5公尺來算，最大承載量可容納13萬人，減半計算，當同時段園內達到6.5萬人時，將暫停入園進行管制，。

今年熱博彩繪稻田圖騰與中華職業棒球大聯盟合作，彩稻圖案為各隊吉祥物，同時推廣棒球運動風氣，6日邀請中華職棒大聯盟會長蔡其昌，及5名職棒球星到場參加。蔡其昌說，熱博期間假日5支職棒球隊球員，會到場與民眾互動，球迷可以把握。

今年熱博即日起至3月1日（除夕休園一天），共23天，早上9點至下午5點開放，搭乘火車前來熱博遊客，屏東轉運站有接駁公車至園區，詳情可上熱博官網查詢。

(中時 )