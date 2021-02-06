指揮中心證實，台灣確實有在首波新冠肺炎疫苗的配送名單中，對此，行政院長蘇貞昌6日率經濟部長王美花，到基隆七堵的順易利口罩工廠視察受訪指出，中央自國外採購新冠肺炎疫苗，已經有相當進展，並且國內自行研發的疫苗，也一直都在進步，我們需防疫當前、齊頭並進。

據了解，疫苗全球取得機制公布首波新冠肺炎疫苗配送名單裡，確實將台灣列入第一波配送名單中，並且預計2月底展開配送，6月30日前供應全球逾3億劑疫苗，實際獲配數量和時程須待世界衛生組織通知。

對此，有媒體詢問蘇貞昌院長，到時候疫苗來台後，自己什麼時候會去施打？蘇則回應，疫苗進來要看數量，我們應該以醫護人員、防疫人員為最優先，至於自己什麼時候施打，他說，一切都聽指揮中心安排。

蘇貞昌強調，大家可以看到這個疫苗得來非常不容易，一方面中央目前對國外採購已經有相當進展，另一方面國內研發也有進步，希望大家遵守防疫當前的重責大任，一起防疫、一起努力；蘇貞昌也跟王美花，齊聲向廠商表達加油感謝。

(中時 )