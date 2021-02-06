中國大陸企業「上海國際港務集團」(SIPG)，與以色列交通部於2015年簽署合約，同意SIPG自2021年起經營海法港25年。隨著該合約於2021年開始生效，「Breaking Defense」3日報導，美國要求以國開放海法港讓海岸防衛隊進行檢查，卻遭以色列拒絕。美國國家安全猶太研究所(JINSA)分析，以色列已成為北京地緣經濟的剝削目標，以國應和美國擬定聯合戰略。

報導中東新聞的Al-Monitor指出，這件事發生於川普執政末期。華府先警告以色列，若由大陸接手海法港的管理，美國海軍可能無法繼續使用該港口；隨後又提出要求，要求開放美國海岸防衛隊入港檢查，以確保沒有大陸監控系統，卻遭以國拒絕。

海法港為美國海軍第6艦隊經常停靠的以色列海軍基地，基地內還停泊以色列裝備核武的潛艦。SIPG現已承諾投資逾20億美元，用於擴建與升級海法港。美國憂心，SIPG灑下銀彈進行基礎建設，並藉此架設監控系統以監視美海軍與以色列部隊行動。

雖然以色列已拒絕美國要求開放海岸防衛隊入港檢查的要求，但「Breaking Defense」分析，海法港問題會隨著以國國內政治混沌而持續發酵。特別是3月大選後，如何處理與北京、華府的海法港情仇，成為新政府的試金石。

「Breaking Defense」報導中提到，官員吐露拜登將針對此議題再次與以國交手。不過，白宮新聞秘書莎琪僅表示，「我們擁有長久的關係，也是重要的安全關係。我相信雙方會廣泛地討論各種議題」。

事實上，大陸企業參與敏感大型基礎建設，早引起美方關注。2020年，美國嚴重警告特拉耶夫，留意大陸在以色列中部帕勒馬希姆(Palmachim)建造大型海水淡化廠的標案，最終大陸企業在競標中鎩羽。帕勒馬希姆鄰近以國重要飛彈測試與衛星發射設施。

如今，海法港的經營權對北京一帶一路計畫更是關鍵。《中國日報》表示，海法港是一帶一路的象徵性計畫，未來將成為以國最大的貨櫃中心，以及地中海沿岸的鐵路主要樞紐。目前海法港為以色列海軍基地，特拉維夫向德國購買的潛艦也駐紮於此。

「Breaking Defense」分析，以國對川普要求限制大陸參與大型基礎建設的要求，回應非常緩慢。儘管拜登政府如何看待大陸投資仍未明朗；但外界認為，拜登與川普的論調雖然不同，但實際作法與前朝將相去不遠。

以國軍事情報研究單位前負責人吉利德(Amos Gilead)表示，以色列必須認清美國將大陸視為威脅的事實。特拉維夫必須與美國充分合作，任何建設項目絕不能破壞與華府的關係。麻煩的是政府各單位各彈各的調，缺乏統一協調。

JINSA發布的研究報告指出，中國大陸在世界各地的基礎設施建設，以在美國與以色列的同盟關係中落地生根，並製造緊張。北京積極提升在全球產業鏈的地位，並研發新技術，這有賴像以色列這樣具創新能力的經濟夥伴合作。大陸希望透過鐵路、港口與科技公司的投資，複製過去華為利用美國智慧財產權的歷史經驗。

JINSA指出，與大陸官員接觸時，都會發現以色列成為北京最喜歡的中東國家。這是因為以色列是該地區最自由的社會，這讓北京政府試圖利用。目前最為人所知的合作項目，莫過於輕軌系統與海法港，而這讓特拉耶夫與華盛頓逐漸產生矛盾。

過去20年來，美國與以色列擁有共同的敵人；但如今，像以色列這樣的小國更難抵抗大陸銀彈投資的誘惑，恐讓華府與特拉耶夫矛盾漸生。雙方應該加強情報分享，以色列也應強化外國投資程序的審查，而美國也要更謹慎於對以色列科技項目的投資。

(中時新聞網)