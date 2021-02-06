曾薏蘋／台北報導

台南大地震發生至今5年，副總統賴清德今在臉書發文感謝；他表示，走過辛苦的重建路，如今，台南維冠大樓順利原地重建，住戶預計今年中可以入住，迎向嶄新未來。

賴清德指出，5年前的今天，發生台南大地震，一陣天搖地動震醒了台南人，也震碎了許多家庭的團圓夢。

他說，天災無情，人間有愛。回想當時，在第一時間各方支援迅速湧入，台灣人溫情滿滿，是一個有愛的國家。

他指出，走過辛苦的重建路，如今，台南維冠大樓順利原地重建，住戶預計今年中可以入住，迎向嶄新未來。

他表示，萬分感謝協助救災、重建的每一份力量，謝謝你們！

2016年2月6日凌晨3點57分，在高雄美濃鎮發生芮氏規模6.6的地震，不過震度最大的不在高雄，而是台南新化震度高達7級，事發當時就在農曆春節前1天，讓許多家庭過了一個難過的春節。

經過12天的救援，最後確定維冠金龍大樓內共有115人罹難、96人受傷，並刷新台灣史上單一建築物倒塌罹難人數最多的建築物。

(中時 )