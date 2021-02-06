淡水區興仁路上塑膠射出工廠今天晚上6時許起火冒煙，附近居民急忙報案，警消出動38車101位消防人員救災，火勢於7時許獲得控制，警消表示，現場無人受困、無延燒，警方將進一步調查事發原因。

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(中時 )

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