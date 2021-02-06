淡水塑膠射出工廠起火 出動101消防人員救火 19:522021/02/06 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水塑膠射出工廠起火 101位消防人員出動救火（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡水區興仁路上塑膠射出工廠今天晚上6時許起火冒煙，附近居民急忙報案，警消出動38車101位消防人員救災，火勢於7時許獲得控制，警消表示，現場無人受困、無延燒，警方將進一步調查事發原因。 中油109年僱用人員甄試第二試 登場 許淑華現身罷捷之夜 列黃捷3大罪狀怒批：可恥 (中時 ) #塑膠射出工廠 #101 #消防人員 #出動 #時許 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 何木火現代彩墨展台中港藝術中心登場 20:532021/02/06 寶島 欣興S1廠再傳火警 股價急跌 04:102021/02/05 證券．權證 台灣列首波新冠疫苗配送名單 蘇貞昌：國外採購、國內研發都有進展 19:522021/02/06 政治 花蓮原民狩獵遭槍擊 胸中彈命危 04:102021/02/06 地方新聞 麗寶渡假區祭「防疫5大招」 春節連假總容留人數減半 14:242021/02/05 生活 罷免黃捷明日投開票對決 高雄警出動615警力維護選務治安 23:292021/02/05 政治 欣興山鶯廠又竄火 臭煙迷漫數公里 04:102021/02/05 社會新聞 嘉市非法廠房大火汙染環境 市長黃敏惠：盡速查辦、嚴懲不法 17:282021/02/06 政治 縱火美濃黃蝶翠谷狂燒24小時 惡男重判7年再賠250萬 10:372021/02/06 社會 帥爸秀吉他助攻追妹 宋柏緯驚：她會愛上我爸 13:292021/02/05 娛樂 台南市空汙3年來最嚴重 今年已8天達紅害等級 14:262021/02/06 生活 社會熱門新聞 人夫好會玩 礁溪出差狂偷情4女 民宿闆娘當線民傳照給正宮 - 社會 鳳山少女受害首發聲 公布霸凌6人全名：勿肉搜無辜人 - 社會 【日月潭船難】92人擠爆遊艇下秒右傾翻覆 57人溺斃史上最慘船難 - 社會 台大碩士面試台積電 只因回2句話 慘列黑名單 - 社會 外送遇靈異童顏中年雙胞胎 曝地點外送員發毛：誰還敢送 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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