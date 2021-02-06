台南市警察局新營分局與轄區學校配合，以交通宣導影片當寒假作業，鼓勵學童圖畫或文章分享心得。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

守護老人家行的安全，台南市警察局新營分局這次腦筋動到小朋友身上。

有鑑於高齡者交通事故發生率居高不下，新營分局發揮創意，與轄內小學配合，以印有交通宣導影片QR Code連結的文宣作為寒假作業，請小朋友回家邀請長輩共同觀看，以鼓勵學童圖畫或文章分享心得，希望藉由小朋友的影響力，讓交通安全觀念深入家庭。

據新營分局統計去年交通事故發現，其中65歲以上長者交通事故占了3分之1，警方也不斷透過各項社區聚會，向老人家宣導交通安全觀念，更希望以更多元的方式，讓全家人都能重視長者行的安全。

此次寒假作業中放上4則宣導短片，除了宣導「高齡駕駛人駕照管理制度」，呼籲75歲以上的阿公阿嬤接受體檢和認知功能的評估，定期換照。也提醒老人家遵守交通規則，清晨或夜間出門，應穿著顏色鮮明的衣服或攜帶手電筒，以吸引駕駛人注意。

分局長斯儀仙昨日特別拜訪轄內小朋友家中，聽聽看小朋友和家中阿嬤對這項寒假作業的想法，看到小朋友圍著阿嬤一起觀看影片，以輕鬆溫暖的互動方式，討論影片內容。

斯儀仙表示，長者行的安全需要大家共同關心，希望藉由小朋友帶著阿公阿嬤一同觀賞影片，提醒阿公阿嬤應該注意的事情，相信寶貝孫子的一句溫馨提醒，比任何宣導能發揮更大的影響力。

(中時 )