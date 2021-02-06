高雄市無黨籍議員黃捷罷免案投票今(6日)登場，自上午8點起至下午4點截止，隨後即進行開票，截至17時40分左右，各投票所票全數開完，罷免黃捷案確定未通過。對此，雲林菜農林佳新表示，罷捷團體能走到這一步不簡單，並指出，這次民進黨全力動員，但不同意罷免和罷免僅相不到1萬票，和當初高雄市長補選相比，可謂雖敗猶榮。

林佳新今(6日)在臉書上表示，想給罷捷總部與所有人員一個鼓勵，原本不想讓韓幕後色彩太重，所以很多朋友一直不願陷罷捷於不義所以默默支持沒出現，面對黨機器的動員，一個缺乏資金與義工的罷捷團體能走到最後不簡單，值得鼓勵。他還認為，國民黨要深思一個問題，沒資金的團體都能熱熱鬧鬧的打完一場仗，「誰還有推辭的理由，拒戰與恐戰？」

林佳新分析，這次黃捷罷免案，投出比市長補選還高的投票率，並指出當時陳其邁於市長補選時，在鳳山區的得票得票為8萬2698票，而這次民進黨全力動員，力挺黃捷對抗罷免，結果出爐後，不同意票居然只有6萬5258票；而罷捷的公民團體由一些基層的小市民們，以極度不對稱的資源，突破執政黨結合黨政軍警特一切資源，得到了5萬5394票同意票，與反罷差不到1萬票，更比補選時李眉蓁的得票3萬3561票還多出2萬多票，「雖敗猶榮」。

網友們也留言回應，「鳳山清捷隊這幾個月你們辛苦了，已經打了很漂亮了的 仗」、「國民黨要好好反思」、「沒錯，大動員之下差不到一萬票小市民雖敗猶榮」。

【你們走了一段了不起的路。走過荒蕪的沙漠，令人讚嘆的領銜人與所有義工】 很棒，給罷捷總部與所有人員一個鼓勵，原本不想讓韓幕後色彩太重所以很多朋友一直不願陷罷捷於不義所以默默支持沒出現 面對黨機器的動員，一個缺乏資金與義工的罷捷團體能走到... 由林佳新發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)