高雄市無黨籍議員黃捷罷免案投票今(6日)登場，自上午8點起至下午4點截止，隨後即進行開票，截至17時40分左右，各投票所票全數開完，罷免黃捷案確定未通過。對此，雲林菜農林佳新表示，罷捷團體能走到這一步不簡單，並指出，這次民進黨全力動員，但不同意罷免和罷免僅相不到1萬票，和當初高雄市長補選相比，可謂雖敗猶榮。
林佳新今(6日)在臉書上表示，想給罷捷總部與所有人員一個鼓勵，原本不想讓韓幕後色彩太重，所以很多朋友一直不願陷罷捷於不義所以默默支持沒出現，面對黨機器的動員，一個缺乏資金與義工的罷捷團體能走到最後不簡單，值得鼓勵。他還認為，國民黨要深思一個問題，沒資金的團體都能熱熱鬧鬧的打完一場仗，「誰還有推辭的理由，拒戰與恐戰？」
林佳新分析，這次黃捷罷免案，投出比市長補選還高的投票率，並指出當時陳其邁於市長補選時，在鳳山區的得票得票為8萬2698票，而這次民進黨全力動員，力挺黃捷對抗罷免，結果出爐後，不同意票居然只有6萬5258票；而罷捷的公民團體由一些基層的小市民們，以極度不對稱的資源，突破執政黨結合黨政軍警特一切資源，得到了5萬5394票同意票，與反罷差不到1萬票，更比補選時李眉蓁的得票3萬3561票還多出2萬多票，「雖敗猶榮」。
網友們也留言回應，「鳳山清捷隊這幾個月你們辛苦了，已經打了很漂亮了的 仗」、「國民黨要好好反思」、「沒錯，大動員之下差不到一萬票小市民雖敗猶榮」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。