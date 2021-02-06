儘管6日賽前就已知道因為松山高中擊敗高苑工商，南山高中已經提前取得HBL男生組總決賽門票，但南山教練許時清選擇不先告訴球員，期望大家用平常心應戰，南山最後以87比65輕取東山，許時清說：「我的心情放鬆多了！」

畢竟南山在高雄12強複賽，驚險取得外卡資格晉級，來到8強準決賽表現完全不同，目前取得5勝1敗，也提前取得總決賽門票，許時清說：「我不斷提醒大家我們是外卡球隊，果然來到準決賽後，整個防守強度都提升了。」

許時清強調，在總決賽開打前的備戰重點，就是把自己的「氣」顧好，等到放完春節年假回來再來好好調整，至於年假到底要放幾天？許時清回答，「就看明天最後一場準決賽勝敗決定，也算有點神祕感，球員也都知道了。」

畢竟南山還有機會爭取排名第1身分晉級，許時清雖然不想透露自己最想在4強戰遭遇的對手，卻在賽後訪問時不小心脫口而出，「我們明天不是對光復嗎？啊！不是，我說錯了，應該是對高苑。」看來他早已設定好4強對手。

南山以替補後衛彭冠綸24分、12籃板及3助攻表現最好，隊長陳力生賽後帶著沙啞的聲音受訪，「我喊到燒聲，因為隊友似乎都聽不到。我們賽前真的不知道提前晉級，但明天一戰攸關我們的放假，說什麼我們都要贏。」

(中時 )