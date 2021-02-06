台南市勞工局做工行善團鐵工志工前往玉井區替一戶火災戶進行修繕，趕在農曆過年前將屋頂完工。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局結合做工行善團各工會專業志工助弱勢修屋，今日鐵工志工前往玉井區替一戶火災戶進行修繕，要趕在農曆過年前將屋頂完工。

玉井區的江姓屋主家日前不幸發生電線走火，台南市長黃偉哲從媒體獲知訊息後，立即請勞工局連結修繕志工協助重建。

勞工局局長王鑫基偕同玉井區公所陳新澈區長、木工、電氣和鐵工等志工們至現場會勘丈量，目前已完成屋頂鋼骨修繕及配置電線施工，玉井區公所及清潔隊也協助清運拆除的廢棄物。

該戶列冊為中低收入戶，平日夫妻倆靠打零工的微薄工資維生，尚需照顧祖母及2名未成年子女，無力負擔龐大的重建費用，災後全家擠在未嚴重損壞的房間生活，也因漏雨暫時用帆布遮蓋屋頂。

王鑫基表示，該戶經濟本就處於弱勢，又不幸遭遇火災，面臨此種困境一定非常無助，感謝修繕志工趕在農曆年前完成屋頂施工，協助江姓一家重建家園，同時也要呼籲民眾注意用電安全，年關將近，希望大家都能平安過好年。

(中時 )