2月11日就是除夕，民眾為了過年，想必正忙著為家裡除舊佈新或添購年貨，據民俗專家表示，在除夕之前，面對滿屋子的東西，有幾項物品必須學會「放下」，象徵破邪除霉、迎新送舊的意涵。

民俗專家廖大乙接受《自由時報》時表示，在除夕之前必須將打掃出來的破碗、破鞋、損壞的椅子、來歷不明的佛像、破衣服等丟掉，像破碗絕對不能留，因為「飯碗」象徵收入、職位，所以古諺「丟飯碗」代表失業，若家中飯碗有缺口或裂紋卻沒丟棄，帶有破財的涵義，民間也有說法，認為大年初一、十五打破或碰碎飯碗得趕快丟掉，「歲歲（碎碎平安）」。

民俗專家廖大乙。（圖／遊學太子爺臉書）

此外，破鞋也要丟掉，以免好運無法進入家宅；加上鞋和「邪」同音，建議趁早丟除，去除破鞋才能「破邪」，而衣服在民俗上代表「衣祿」，破衣服也有破財的涵義，若穿著破掉的衣服，代表漏財、留不住錢，建議丟掉換新，求一個新年新氣象。

另外，廖大乙還指出，壞掉的椅子帶有「陰氣」，會在風水上有破財、傷身之意 ，會影響主人的運勢；來歷不明的佛樣也不宜留，因為佛身自帶靈氣，若是來歷不明的佛像，不知道是會帶來好運或招致災厄，建議還是丟掉或化掉為宜。

(中時新聞網)