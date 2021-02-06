39歲田中千繪去年年底回家與爸媽相聚度過日本新年，1月中回台隔離14＋7天，昨天正式出關後，6日到台北松菸看展，訪問中被問到情牽13年的緋聞男友范逸臣，她一律甜笑避談，只說有空會去支持男方主演新片《叱咤風雲》，並透露過年打算出去走春，但「有約誰不會告訴你們」，至於下周日西洋情人節，她也表示沒計畫，一旁經紀人立刻跳出來擋駕「2個人都很忙」。

田中千繪表示爸媽覺得她在台灣很安全，本來還要她別回日本，但1年多沒回家的她實在對父母放不下心，也想知道為何日本的疫情一直控制不住，她發現街頭還是有人不戴口罩聊天，「我經過的時候很緊張，萬一被口水噴到，對方是陽性的話，可能就會傳染，在餐廳吃飯也都沒有隔板」，目前還沒打算何時再回去，「看疫苗進行的如何」，希望疫情能夠趕快結束，大家回歸正常生活，「可以想去哪就去哪」 。

田中千繪也談到不像日本隔離期間，還可以跟家人共處一室，在台灣只能一個人關在家裡，不習慣視訊的她，很難適應無法跟任何一個人面對面講話的生活，讓她第一次有越來越失去人的感覺，喜怒哀樂也越來越少，「只能靠文字溝通，那個感覺真的很妙，終於理解到為什麼這一年得憂鬱症的人那麼多了」。被問到今年新計畫，田中千繪說目前有個戲劇作品洽談中，但不會加入范逸臣已經確定出演的魏德聖導演《臺灣三部曲》，「年代的關係，裡面女生的都是要脫光光，可能不太適合」，但已有參與募資支持。

而提到鄭家純（雞排妹）性騷擾風波，她說「我不是當事人，我來講可能沒那麼方便」，並表示自己的防備力還算強，很有警覺性，公開場合的話，同事們也都在，所以不擔心，也舉例像是她學生時期都會穿很可愛的校服上學，東京的老家是在一個小巷子內，一看到有陌生人，「我知道要保護自己，提高警覺性，要嘛很快跑回家，要嘛裝一個很奇怪的人，走路方式怪怪來偽裝」。

(中時 )