翁立友記者會雞排妹踢館全紀錄

雞排妹鄭家純指控金曲歌王翁立友性騷擾，事件延燒多日，昨(5日)試圖闖入翁立友記者會遭拒，晚間雞排妹在「Clubhouse」上吐心聲，述說尾牙當日遭性騷的過程，但一句「那場尾牙是我人生中第一次遭性騷」引發質疑，不少網友直呼「所以曾國城是被陷害的？」

雞排妹5日試圖闖入翁立友記者會遭拒，事後發聲明「自己只是要一個道歉」，深夜更在Clubhouse上侃侃而談，表示自己PO文過後，在家裡哭了2天，連捐出主持費10萬也被酸作秀。

雞排妹一句「那場尾牙是我人生中第一次遭性騷」引發質疑，不少網友直呼「那曾國城呢？」 (圖／本報資料照)

雞排妹說，這場尾牙是她人生第一次遭性騷擾，整個人都被嚇到，回家後還一直檢討自己，是不是哪個環節出錯，沒去阻止對方，才會讓對方覺得可以吃自己豆腐。她表示，自己站出來，是因為連她這種有點知名度的人遇到這種事情若不敢出聲，只會讓加害者更猖狂。

然而這句「尾牙是人生中第一次被性騷擾」引發鄉民討論，不少人紛紛質疑：「那曾國城呢？」、「所以曾國城撞胸是第幾次？第0次嗎」、「所謂的越想越不對勁嗎」、「那曾國城那次是不是性騷」、「城城哥表示....」、「這根本間接承認自己陷害曾了吧」、「她不覺得時間序很矛盾嗎」、「雞排妹已習得時空旅行技能了」、「話都給妳說就好了」、「是多重宇宙的概念嗎」、「抓到了！曾國城是時空旅人」。也有網友質疑：「看起來尾牙老闆嚴重多了，怎麼都不講了」、「柿子都挑軟的」。

雞排妹尾牙遭性騷事件爆發後，曾國城受訪時表示這樣互動其實很正常，他們可能會問女藝人身材這麼好，是不是喝很多青木瓜四物飲，如果不會聊天就不要出來賺錢，但強調自己不在場，所以也不知道誰對誰錯，只是不需要太放大。

這番話激怒了雞排妹，立刻加碼爆料，指控之前曾提過的「撞胸性騷擾」主持人就是曾國城，對此曾國城回應「很抱歉，我的肚子可能比她胸部大」，表示面對任何人都是一樣的相處模式，若雞排妹覺得不妥可以直說，雞排妹事後則回「城哥的道歉我收到了」，並要翁立友向前輩學習。

(中時新聞網)