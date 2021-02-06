農曆春節將至，藝術家何木火受台中市政府文化局之邀，匯集現代彩墨平面作品93幅、立體藝品創作6件等歷年精心之作，即日起至3月7日，在台中市港區藝術中心舉辦「山野覓境—何木火現代彩墨創作展」，6日開幕，現場貴賓雲集。

台中市文化局長張大春表示，何木火的藝術創作，不僅傳承了傳統水墨畫的山水布局、筆墨趣味及皴法暈染等技法，更因早年未受學院派訓練的束縛，於拜師自學、領略自然萬象之際，進一步自行轉化創新，再結合潑墨、重彩、寫意及抽象等多種當代藝術表現技法，將眼觀心悟、信手拈出之大地山川呈現給社會大眾，具體展現出何木火對台灣鄉土的熱愛，以及對水墨藝術之創作執著。

1958年，何木火出生於台中大里竹仔坑農家，從小即對繪畫頗具天分，國中畢業前夕卻因父親工傷，忍痛放棄升學深造藝術之夢，一肩扛起家計為親人分憂，歷任工廠員工、縫紉機噴漆人員、包裝設計員等職務，後因積勞成疾，手臂一度無法承受高強度工作。因此，1980年決定重拾年少夢想，投入專業藝術創作並在家鄉成立「日新藝廊」，展開其作品行銷及開課教學之藝術生涯。

台中港區藝術中心表示，何木火的繪畫啟蒙，來自於從小耳濡目染常為鄉親描繪肖像畫的三叔何金旺，從此啟發其對繪畫的興趣。日後又拜於嶺南畫派名家謝紹軒，以及水墨名家井松嶺、蕭進興等老師門下，自此種下以水墨藝術為創作主軸之因緣。

1992年，何木火獲得第13屆中部美展第二名，1995年榮獲台中縣「藝術薪火相傳獎」；在水墨藝術教育部分，2009年由台灣電視公司發行「水墨行者」DVD，並自2010年起於大台中有線電視播映「揮灑臺灣之美」電視教學影片共365集。

目前，何木火已出版畫冊共十六輯，國內外巡迴展已累積200場以上，2016年底榮獲國立歷史博物館邀請舉行「揮灑臺灣之美—水墨行者何木火彩墨展」，藝術成就已受台灣社會各界肯定。

本次「山野覓境—何木火現代彩墨創作展」，何木火將以「故鄉的山野祕境」為主題，包含「大里竹仔坑」、「大里後花園」、「霧峰九九峰山林」等創作主題，運用噴、灑、勾、點、染等技法，將東方水墨的柔美墨韻與西方繪畫的抽象意境及光影技法相互融合，在平面之上打造出具有動態視覺效果的幾何空間，創造出令人心曠神怡、悠然自適的山林田野風光。

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