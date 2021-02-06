有「電競女神」之稱的知名女星解婕翎，還曾自稱「媽祖級宅男女神」，因主持電玩節目以活潑俏皮風格打開知名度，日前她和網紅團體《反骨男孩》成員語謙合照，2人竟然意外撞臉，被發現相似度超高，在網路上引起熱烈討論，網友們都忍不住直呼：「根本是失散的姐妹」。

解婕翎時常在社群平台和粉絲分享日常生活，日前她上傳一系列照片，只見她和語謙一起嘟嘴，一雙水汪汪的大眼睛和瓜子臉，讓她們相似度百分百，連解婕翎也在內文寫道：「找到一個跟我很像的妹妹，個性也很像，只是我嗓門很大她很小。」

兩人意外撞臉掀起熱烈討論，網友紛紛直呼：「真的很像耶！」、「都是大美女」、「484失散多年的姊妹」、「一個講話很快，一個講話很慢」，也有人提到解婕翎真正有血緣關係的表妹子玄，認為姊妹倆連虎牙都像，才真的是神複製，「不是，子玄咧？」

其實過去解婕翎和語謙就曾同框過，當時語謙正在拍影片，和其他網紅競賽，實測如果硬塞棒棒糖給對方吃，對方會有什麼反應，語謙一遇到解婕翎，立刻往她嘴裡塞進去，而解婕翎也一口吃下棒棒糖，絕佳的默契和可愛的反應讓粉絲們都激動喊「好萌！」

(中時新聞網)