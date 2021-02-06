1月中旬34歲好萊塢男星艾米漢默（Armie Hammer）遭爆出私生活混亂，在社群平台曬出性愛照及自曝「食人主義」，各種恐怖行徑，讓他帥氣迷人形象崩壞；在醜聞連環爆的情況，近日經紀公司WME疑似不想替他收拾爛攤子，心死決定放生，戲約也一一喊卡。

艾米漢默2020年才結束和前妻伊麗莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）10年婚姻，不久前卻接連被爆出私生活混亂的醜聞，導致形象頓時跌落谷底，還馬上丟了影集《The Offer》和電影《奉子成婚》的演出機會；近日，外媒也指出，艾米漢默的經紀公司WME決定放生，不再替他擦屁股收拾爛攤子，任由他自生自滅。

上個月艾米漢默被爆出喜歡吃人肉、喝人血和有特殊性癖好後，他提供給親友追蹤的IG小號也曝光，和螢光幕前的他大不相同，他私底下會濫用藥物、酗酒；更大方分享和一名女子在房間裡親熱的影片，女子僅穿著情趣內衣褲跪趴在床上，他則表示自己在開曼群島，開心地和當地女子發生性關係。

儘管當時艾米漢默發聲明譴責爆料者造謠，如今被經紀公司放生，任由他自生自滅，大多數網友都認為那些醜聞屬實，他已不是當初那個少女崇拜的男神。

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(中時新聞網)