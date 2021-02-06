歷經近半年，高雄無黨籍市議員黃捷罷免案結果今(6日)晚揭曉，「不同意票」以將近1萬票差距，驚險度過被罷危機。不過，國民黨文傳會副主委鄭照新認為，民進黨這次動員挺黃捷的結果，反而意外曝光支持度下降，若蓋牌還可能不會自曝其短，他並指出，連在野力量與執政差異最大的區域，都有這麼大的共鳴，未來的反萊豬公投和罷萊委，會沛然莫之能禦。

鄭照新今在臉書上表示，這次罷免案投出比市長補選還高的投票率，當時陳其邁的得票數為8萬2698，而這次民進黨全力動員，不同意票居然只有6萬5258票，民意基礎大大流失，連反罷門檻都沒過，反而自曝支持度下降，還不如不投罷免票蓋牌，也不會自曝其短。

對於主張罷免黃捷的公民團體與意見不同的小市民們，以極度不對稱的資源突破蔡總統親自打壓，得到了5萬5394票同意票，與反罷差不到1萬票，更比國民黨在補選時的得票高出2萬多票，鄭照新忍不住直言，「你們沒有輸，小市民沒有輸」。

鄭照新認為，連在野力量與執政差異最大的區域都有這麼大的共鳴，連署已超前突破50萬人的反萊豬公投，以及罷萊委全國串聯，在未來共鳴只會更大，「會沛然莫之能禦！」

網友們也連言回應，「向罷捷總部致上最高敬意，您們是手無寸鐵的小老百姓卻有無比的毅力與勇氣，謝謝您們」、「再接再厲，勝敗乃兵家常事，小蝦米對抗大鯨魚雖敗猶榮，再來就是罷萊豬立委，一路罷下去。加油」、「真的，出現這個數字，還真的讓人意外，本來還以為高雄真的是鐵板一塊」。

(中時新聞網)