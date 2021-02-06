40歲香港女星張柏芝，2011年宣布與謝霆鋒離婚，並獨力照顧2個兒子Lucas與Quintus。離奇的是，一直維持單身的她，卻在2018年12月突然透過工作室宣布產下第3胎兒子Marcus，至今仍不願鬆口孩子爸爸身分。不過她近日在大陸節目《乘風破浪的姐姐2》吐露Marcus的近況，也讓外界再次瘋傳小孩生父的身分。

張柏芝近日就在節目中，難得談起了小兒子的近況。她說Marcus剛滿2歲，去年她幾乎很少和好姊妹出去玩，一直都陪伴在孩子身邊，每一分每一秒都是享受，與孩子在一起她特別快樂。

張柏芝對小兒子孩子爸身分保密到家。(取自張柏芝IG)

張柏芝還說，兒子Lucas、Quintus非常懂事，平常都會幫她分擔照顧弟弟的責任，很疼愛Marcus。不過Marcus似乎與二哥更為親近，會跟在Quintus後頭不停叫著「哥哥、哥哥」似乎是想引起哥哥注意，3兄弟相處的可愛一幕，也讓張柏芝忍不住拍下這幸福時刻，好好紀錄。

張柏芝難得鬆口談寶貝兒子的影片，也在網路掀起討論，但不少網友仍忍不住把焦點放在孩子爸爸身上，紛紛留言「三胎爸爸到底是誰」、「三胎黃頭髮啊」、「張柏芝媽媽就是混血兒，小孩也許像外婆，是隔代遺傳」。

其實自張柏芝宣布生下第3胎兒子以來，孩子爸爸身分一直是外界好奇的話題之一。曾有人從張柏芝所公開的照片找出蛛絲馬跡，發現Marcus頭髮呈淡金色，還有網友忍不住直接留言詢問這問題，獲張柏芝親自回覆：「圈外的不可以嗎？」被推測Marcus的生父可能是外國人。

(中時新聞網)