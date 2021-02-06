自選秀節目《菱格世代DD52》中脫穎而出「風暴黑桃」女團，近來以新團名「HUR」進軍歌壇，由DD52節目製作人梁庭豪與黑桃音樂製作人斐立普成立的新品牌「AOA ENTERTAINMENT LAB」，砸下上億資金打造專屬「億萬培訓發片計畫」，她們擁高人氣，推出首支單曲〈Pain Killer〉，引起熱論。

HUR由裴頡、利善榛、巴倫月、 C.Holly、連穎、席子淇組成，平均年齡24歲，在節目比賽好表現，曾讓楊丞琳、蕭敬騰分別誇讚「舞蹈是專業歌手水準的表現」、「是個了不起的表演」，她們為發片，先前接受3個月的密集魔鬼訓練，每天超過10幾個小時都在唱跳，活力滿滿，但她們認為最辛苦是飲食管理，共同煩惱是「吃不飽」，席子淇笑說：「公司希望我們健康地吃，不能吃太多，但配上高強度的訓練，特別容易累、餓。」

她們日前拍攝〈Pain Killer〉MV，公司斥資5百萬，打造電影高規格場景，6人化身帥氣女殺手，大秀迴旋踢、後空翻等，席子淇被安排有上肩割喉的高難度動作，因為她有懼高症，拍攝時很擔心發生失誤會從高處跌落，勇敢：「可是攝影機拍著妳，所有人都圍著妳時，腎上腺素就來幫忙了。」

MV邀來Marz23擔任男主角，Marz23首次為戲裸上身，還配合角色蓋掉全身刺青，Marz23看著沒有刺青的自己笑說：「我的身體好像真的被重置了。」Marz23、巴倫月有許多對手戲，巴倫月自認是Marz23的粉絲，興奮：「從沒想過他會願意來客串我們這樣新團體的MV，能跟他輕鬆的閒聊，讓我內心很衝擊。」

女團「HUR」推出新歌。（AOA ENTERTAINMENT LAB 提供）

(中時 )