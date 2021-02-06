南韓網紅Jo Du Pal長相精緻，時常在YouTube頻道發布化妝整容的影片，男友也時常在影片中露臉，目前頻道已經累積42萬訂閱，在網路上小有名氣，然而日前她卻突然自爆，她遭受到男友施暴，同時刪光和對方所有照片，「他每次道別時都侵犯我。」立刻引發熱議。

Jo Du Pal在貼文中提到，「我計劃過未來，甚至先嘗試共同生活，以作為結婚的參考，我以為我們是可以互相依靠的關係。」她透露隨著兩人交往的時間越長，她對男方的不信任感卻不斷增加，「對於重複的謊言和挖掘出來的令人震驚的事實，感到非常厭倦，更不想承認這和女人有關。」

Jo Du Pal心痛地表示，「我只是不想承認現實，每次這樣的事情發生，我們都會吵架。但吵架的次數越多，他動手的壞習慣也越來越嚴重。我恨他，每次道別的時候，都會侵犯我。我其實真的很想死，只是不敢說，我的生活因為這個人看清了很多事。」

貼文中揭露了男友的渣男行徑，但貼文很快就被刪除，IG裡所有和男友的合照也都已經刪除，但頻道中情侶合拍的影片都還留著，讓人霧裡看花，粉絲們也都十分擔心Jo Du Pal的狀況。

(中時新聞網)