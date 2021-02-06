大陸乘聯會祕書長崔東樹6日發文表示，2020年全球廣義新能源乘用車銷量達到516萬輛，年增速達到17％。其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到286萬輛，年增36％。

華爾街見聞報導，崔東樹指出，大陸新能源乘用車在2019年的全球市占率達到51％，但2020年受到政策環境與新冠疫情等因素影響，大陸新能源車市場世界地位下降到41％。其中，歐洲同業追趕超越態勢明顯。

(工商 )