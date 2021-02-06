大陸乘聯會：2020年世界新能源車286萬輛 陸占41％ 21:192021/02/06 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸乘聯會祕書長崔東樹6日發文表示，2020年全球廣義新能源乘用車銷量達到516萬輛，年增速達到17％。其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到286萬輛，年增36％。 華爾街見聞報導，崔東樹指出，大陸新能源乘用車在2019年的全球市占率達到51％，但2020年受到政策環境與新冠疫情等因素影響，大陸新能源車市場世界地位下降到41％。其中，歐洲同業追趕超越態勢明顯。 網民規模近10億 陸網路零售額 連八年冠全球 陸統計局：今年經濟預測 不宜太樂觀 (工商 ) #世界 #全球 #萬輛 #達到 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球半導體產值上看4,760億美元 04:102021/02/06 財經要聞 今年營運水漲船高 長榮 傳再訂20艘1.5萬TEU新船 04:102021/02/06 財經要聞 需求強勁 聯茂過年不休息 04:102021/02/06 證券．權證 國中會考 刪減部分第6冊內容 04:102021/02/06 生活新聞 工紙售價高掛 榮成疫掃陰霾 04:102021/02/06 證券．權證 大陸疫苗外交奏效 暗甩美國巴掌！一天不到大翻盤 蓋亞那終止台灣辦公室 04:102021/02/06 焦點要聞 2020年美農產品對陸出口 未達中美首階段協議目標 13:222021/02/06 財經 美中終於通話 布林肯對話楊潔篪 關切重點曝光了 11:482021/02/06 國際 熱門股－智伸科 需求增溫後市旺 04:102021/02/06 證券．權證 陸獲海法港經營權 美要求海岸防衛隊檢查慘遭以國打臉 19:482021/02/06 軍事 台灣百和、百和興業 元月營收同期新高 04:102021/02/06 證券．權證 財經熱門新聞 手殘完蛋了？他買台積電45股變45張 竟靠1招救命 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 太87了！一夕崩87％ 台灣散戶遭1檔港股大坑殺 - 財經 以太幣升破1,700美元 刷新歷史新高紀錄 - 財經 - 工商 就是他！「北大神童」是GameStop風暴背後狠角色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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