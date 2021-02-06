將適逢農曆春節，女團「PER6IX」日前親自揮毫寫春聯，向《中國時報》讀者拜年。她們期待與親朋好友團圓圍爐，過年期間免不了大啖美味年菜，但她們擔心過年大吃後，體重會增加，因為從培訓開始，至今規定仍要每周測量體重，來維持姣好身材，她們因此特地在對聯上寫下「新春變胖很可以」，開心向老闆陳子鴻、經紀人喊話，「過年後第一周可以放寬體重的標準。」

PER6IX由彭名慧、王加瑄、申力安、林采婕、李紫嫣、馬瑋伶組成，先前推出新歌〈很可以〉，獲得佳績，她們感謝粉絲一路以來的陪伴、支持。談到過年，林采婕憶起以前過年在家中，很多小朋友在房間玩「123木頭人」，他們認真玩遊戲，忍不住緊張尖叫、大笑，隨後被附近鄰居開罵吵死、小聲一點，眾人嚇到瞬間安靜，林采婕說：「鄰居來家裡門口，一直狂拍打鐵門，大人們也都嚇到，感覺那個人失控要來殺我們，大家都超怕，幸好鐵門有關起來。」

李紫嫣是演員李㼈的愛女，她透露過年最喜歡全家大小一起團聚吃飯，家人還會聚在一起玩擲骰子「十八仔」，她笑說：「算是測試新年的運氣。」彭名慧提到每年的年初一都會與家人去寺廟，替菩薩貼金箔，「在貼金箔的時候可以許願，我每年一定都會做，貼完都會對這1年有種安心感。」

女團「PER6IX」日前揮毫寫春聯。（喜歡音樂提供）

(中時 )