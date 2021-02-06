YT直播連結: https://youtu.be/hpgxYOLE898 這不是預言，這是必然。罷免不是不能罷，是不能貿然罷免，要準備好再來。 剛剛又一堆人傳訊來說你又猜對了，預言再度實現，黃捷罷免果然沒過，而且反對罷免票衝高到比支持罷免還要高。但其實我得要明說，不是我次次猜對，而是人世之理很多時候只要靠單純的邏輯推理，就可以得到必然的答案。 這世界上沒有偶然，只有必然。我過去一段時間不想多講的原因是，黃捷罷免案有很多人在推動努力，他們用自己的時間，自己的金錢，是他們選擇的自由，我不忍多加苛責。但一開始失敗的機率就很高，等蔡英文以民進黨主席的高度出來下好離手的時候，根本就是已經百分之百確定了，以她的個性會壓穩輸的局嗎? 但是接下來我還是可以推估出幾個預測，不會錯的。一、黃捷會加入民進黨。只是不是現在，因為不好看。二、民進黨會拿黃捷這場仗拿來一說一整年，要不是怕誇張，他們不只會說全台灣都討厭罷免，他們其實很想說全宇宙都討厭罷免。三、黃捷兩年後會再選議員，但2024年就會出來選立委。四、傳統政治人物會出來講說甚麼罷免不好罷免夠了，因為這對他們是個威脅，但如果真覺得不好真覺得夠了怎麼不在罷免王浩宇的時候就出來講?現在出來講的都是因為這場敗了所以事後諸葛啦，一點不重要。 所以我簡單做個總結，罷免不是不能罷，是不可以沒有大義名分而罷，是不可以論述不清楚而罷。想發動罷免的人看清楚我接下來講的話:罷免的本質就是一場討厭比賽，是比賽討厭被罷免的人比較多，還是討厭發動罷免的人比較多。其他分析都是狗屁。 所以，要想成功，發動罷免的人必須形象清新，必須沒有明顯黨派色彩，必須要有溝通能力，必須不討人厭，必須要讓這場罷免成為一個威嚇政治人物的運動，這一切才會成功。所以罷免方甚麼到處洗版，寸草不生，隨便攻擊的老招一點用的都沒有，反而增加討厭你們的人，反而增加罷免失敗的機會。 有罷免才好，不然選一次爽四年，一般民眾毫無監督施壓民意代表的機會與權利，這叫甚麼民主?是當皇帝喔?所以我喜歡罷免啊!到處罷免好棒啊!罷免就像戰爭一樣啊! 諸君！我喜歡戰爭！諸位！我喜歡戰爭！諸位！我很喜歡戰爭！ 我喜歡殲滅戰! 我喜歡閃電戰! 我喜歡攻擊戰! 我喜歡防衛戰! 我喜歡包圍戰! 我喜歡突破戰! 我喜歡退卻戰! 我喜歡掃蕩戰! 我喜歡撤退戰! 在平原!在街道!在戰壕!在草原!在凍土!在沙漠!在海上!在空中!在泥地!在沼澤地!我喜歡在這地球之上所有一切戰爭行動! 【加入ｙｔ會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb 【訂閱ｙｔ頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9 驍勇無敵善戰無前呂布T： https://shop.lucifer.tw/products-detail.php?id=119 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/