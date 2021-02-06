就算是高材生，面試工作也是必須好好準備，一名台大畢業生的男網友，分享自己三個月以來，找工作的心路歷程，當時請朋友內推到台積電面試，過程卻因為自己說出口的話，再也沒有到通知，不禁嘆「應該是台積電黑名單」，也藉此勸正在找工作的人，一定要好好準備面試。

網友在論壇PTT發文，透露自已擁有台大物理學士，與碩士學位，去年七月辭掉研究助理工作後，耍廢一陣子決定開始找工作，透過朋友內推，前往竹科台積電面試，但當時心態既懶散又母湯，「一整個很懶，很想靠關係，覺得有人推薦，就可以找到工作了，所以也沒怎麼認真寫履歷跟準備面試」。

台積電面試當天，一開始是英文與適性測驗，原PO表示英文測驗比多益還難，「15分鐘要寫8篇閱讀測驗」。筆試完後，接著與主管面試，由於事前完全沒有準備，大約講了三句自我介紹就結束，而主管則問道「為何要來應徵」？，原PO相當老實的回應「聽說很涼，我朋友說他平均每天7點下班」。

主管聽到這句話感到不可思議，向原PO解釋，其實朋友待的單位，leader每天工作14個小時，更指出「單位在忙的時候，可能連續兩個禮拜都這樣，每天工作14個小時，連續兩個禮拜，你可以接受嗎」？這時原PO回答「我覺得我說不行的話，就會失去這份工作，可以啊」！

直到面試結束，大約1個小時，主管與人資非常有禮貌送他出去，並說回去等消息，結果從此沒有台積電任何消息。對此原PO也承認當初心態不對，最後也祝福大家年後轉職順利。

(中時新聞網)